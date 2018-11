Moviola Juventus-Valencia, gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Moviola Juventus-Valencia: gli episodi arbitrali della partita valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019. La gara dell’Allianz Stadium è diretta dall’arbitro scozzese William Collum; gli assistenti sono McGeachie e Stewart, Dallas e Walsh gli addizionali. Il quarto ufficiale è Francis Connor. Collum, arbitro classe 1979, ha già diretto 4 volte la Juventus: bilancio di 2 vittorie e 2 pareggi per i bianconeri (ultimo incrocio con l’arbitro scozzese nella aprile 2015: 0-0 in casa del Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e passaggio del turno della Juve dopo l’1-0 dell’andata). Un solo precedente invece per il Valencia: nel marzo 2012, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del PSV (1-1 dopo la vittoria per 4-2 dell’andata).

Al 10‘ Mandzukic finisce a terra in area dopo uno scontro il difensore Diakhaby: il contatto è minimo e Collum lascia giustamente correre. Al 13‘ Bentancur è stato correttamente ammonito per un fallo su Guedes. Al 25‘ contatto dubbio in area del Valencia tra Pjanic e Kondogbia è proprio al limite: Collum lascia correre, ma il francese tocca la gamba del bosniaco facendolo cadere. Al 30‘ ammonito giustamente Gaya per un brutto fallo su Cancelo. Al 42‘ Kondogbia interviene in ritardo su Bentancur e Collum lo ammonisce: scelta corretta.