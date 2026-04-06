Serie A
Moviola Lecce Atalanta: proteste della Dea per due possibili rigori, cos’è successo
Moviola Lecce Atalanta: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Lecce Atalanta, valido per la 31ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.
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LA MOVIOLA
L’Atalanta domina a Lecce e vince 3-0, ma nel finale restano dubbi su alcune decisioni dell’arbitro Federico La Penna. Regolare il bel gol di Scalvini che sblocca il match, mentre viene annullato il raddoppio di Ederson per fuorigioco. I nerazzurri trovano comunque lo 0-2 con Krstovic e poi chiudono i conti con Raspadori. Nel finale, però, la Dea protesta per due episodi in area: prima per una spinta su Pasalic, poi per un contatto tra Pierotti ed Ederson, ma in entrambi i casi né La Penna né il Var concedono il rigore.
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