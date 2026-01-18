Moviola Milan Lecce: tra cartellini e fuorigioco, gli episodi dubbi del match. La gestione di Zufferli…

Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26

È stata una direzione di gara tutto sommato tranquilla ma puntuale quella di Luca Zufferli nel match di San Siro tra Milan e Lecce. Il fischietto della sezione di Udine ha gestito con personalità una partita che, seppur corretta dal punto di vista agonistico, ha presentato diverse situazioni da valutare con attenzione, specialmente per quanto riguarda le posizioni di fuorigioco.

Il gol annullato a Leao

L’episodio chiave arriva molto presto, al 9′ minuto. Il Milan passa in vantaggio con Rafael Leao, ma l’esultanza di San Siro viene strozzata sul nascere. L’assistente alza la bandierina segnalando una posizione di offside del portoghese. La decisione viene confermata dal silent check con il VAR: chiamata corretta, si resta sullo 0-0. Il fuorigioco è stato il leitmotiv della serata per l’attacco rossonero: ben cinque le chiamate arbitrali contro i padroni di casa (Leao al 18′ e 35′, Tomori al 31′, Pulisic al 40′ e 43′), tutte segnalate con tempestività dalla terna.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Gestione disciplinare: pochi gialli ma pesanti

Zufferli ha scelto di lasciar giocare molto, estraendo i cartellini solo quando strettamente necessario. Il primo provvedimento disciplinare arriva al 21′ ed è forse l’unica nota stonata per il Milan: Koni De Winter viene ammonito per proteste. L’arbitro non tollera le parole di troppo e sanziona il difensore belga, applicando alla lettera il regolamento sul rispetto verso il direttore di gara. Nel finale, all’84′, giallo sacrosanto per Ylber Ramadani del Lecce. Il centrocampista interviene in modo scomposto e duro su un avversario per fermare una ripartenza. Zufferli è vicino e non ha dubbi nell’estrarre il cartellino.

Il finale e il recupero

Corretta la gestione dei minuti di recupero (1′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa), adeguati alle interruzioni per i cambi e i soccorsi (in particolare per gli infortuni di Saelemaekers e Jashari). Nessun episodio dubbio in area di rigore che abbia richiesto l’intervento del VAR o on-field review. Una prestazione da 6.5 in pagella per Zufferli, sempre in controllo del match.