Moviola Napoli Chelsea, l’episodio chiave della sfida di Champions League: ecco cosa è successo

Moviola Napoli Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Chelsea, valido per l‘ ultima giornata della League Phase di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Turpin.

MOVIOLA

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Napoli–Chelsea è una montagna russa di emozioni: un rigore, un pareggio costruito con qualità e un sorpasso firmato nel finale. La squadra di Turpin dirige un match intenso, ricco di duelli e occasioni da entrambe le parti.

Il Chelsea parte meglio, gestendo il possesso con scambi corti e continui movimenti tra le linee. Al 7’ McTominay deve ricorrere alle cure mediche, ma rientra poco dopo. Gli inglesi sfiorano il vantaggio all’11’: Andrey Santos svetta più in alto di tutti e colpisce di testa, ma Meret compie una parata straordinaria sotto la traversa. Il momento chiave arriva al 17’: Juan Jesus tocca il pallone con un braccio in area. Turpin non ha dubbi e assegna il rigore, ammonendo il difensore. Dal dischetto Enzo Fernández è glaciale e porta il Chelsea sullo 0-1.

Il Napoli reagisce con carattere. Di Lorenzo al 28’ costringe Sánchez a un intervento prodigioso, poi Olivera e Vergara aumentano la pressione. Proprio Vergara, al 33’, firma il pareggio: azione personale, ingresso in area e destro all’angolino basso. È 1-1.

Gli azzurri crescono e sfiorano il raddoppio con Olivera (29’) e Vergara (39’), ma la mira non è perfetta. Il Chelsea prova a rispondere con Joao Pedro, che però spreca due buone opportunità. Il sorpasso arriva al 43’: Mathias Olivera inventa un assist perfetto per Rasmus Højlund, che controlla e piazza il pallone nell’angolo sinistro. Il Napoli ribalta tutto: 2-1. Nel recupero il Chelsea tenta un ultimo assalto, ma Caicedo e Joao Pedro commettono due falli che spezzano il ritmo. Il primo tempo si chiude al 45+4 con il Napoli avanti.

LEGGI ANCHE –Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV