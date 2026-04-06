Moviola Napoli Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri: ecco cosa è successo

Moviola Napoli Milan: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Doveri, valido per la 31ª giornata 2025/26

La sfida Napoli Milan ha richiesto attenzione e decisioni chiare da parte del direttore di gara Doveri. Ecco cosa è successo:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

LA MOVIOLA

Nel primo tempo di Napoli‑Milan la gara scorre senza episodi arbitrali particolarmente controversi, ma con un Doveri comunque presente nella gestione dei cartellini: al 12′ ammonisce Buongiorno per un intervento in ritardo, decisione corretta per dinamica e intensità. Le occasioni migliori arrivano dai piedi di Spinazzola, che al 23′ sfiora il palo, e di Nkunku, che al 35′ calcia a lato da posizione favorevole. L’unico momento potenzialmente delicato è al 51′, quando Giovane entra in area e calcia trovando la grande risposta del portiere rossonero: nessun contatto sospetto, solo corner assegnato con tempestività. Il primo tempo si chiude senza proteste, con Doveri che mantiene saldo il controllo del match.

Nella ripresa la partita si accende soprattutto sul piano agonistico e dei cambi, ma l’arbitro resta coerente nelle valutazioni. Al 79′ arriva l’episodio decisivo: Politano segna l’1‑0 ribadendo in rete un pallone vagante in area, azione pulita e senza irregolarità. Poco dopo lo stesso Politano viene ammonito per un fallo evidente, altro provvedimento ineccepibile. La girandola di sostituzioni non crea situazioni dubbie e il finale, pur teso, non presenta episodi da VAR o proteste significative. Doveri accompagna la gara fino al 90+6′ senza sbavature, gestendo ritmo e nervi con esperienza.