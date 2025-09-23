Moviola Napoli Pisa, altro pasticcio arbitrale: CorSport dà 4.5 a Crezzini e 3.5 al Var Mazzoleni... «Imbarazzante»

Moviola Napoli-Pisa, altro pasticcio arbitrale: CorSport dà 4.5 a Crezzini e 3.5 al Var Mazzoleni. Definita imbarazzante la direzione di gara

Il Corriere dello Sport questa mattina tratteggia molto negativamente la prestazione del giovane arbitro Crezzini e del Var Mazzoleni in Napoli-Pisa, posticipo della quarta giornata di Serie A.

‘Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini (voto 4,5), che è giovane e dunque si potrebbero trovare attenuanti (ne ha poche, eh?). Più facile definire quella del VAR, Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che….. Tre episodi in area del Napoli: un’interpretazione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. Il terzo è il meno punibile di tutti. Che dirà Rocchi? Non che è soddisfatto per l’operato della squadra arbitrale (tutto ha una decenza).

MENO RIGORE Partiamo dalla fine: tiro di Canestrelli, a meno di un metro c’è Beukema, il pallone gli batte sulla ginocchio sinistro (quindi il pallone aumenta velocità) e va sul braccio destro che è largo, ma – visto l’intervento – serve all’equilibrio. Crezzini fischia il rigore, il meno punibile.

CLAMOROSO Due azioni prima del gol del Napoli (dunque non c’entra nulla con l’APP), Di Lorenzo allunga su Akinsanmiro, senza toccare il pallone ma sgambettandolo: Crezzini perde tutto, Mazzoleni decide che non vale la pena l’OFR.

CERVELLOTICO Leris cade a terra, il pallone gli finisce sulla mano destra in appoggio, si rialza proprio su quel braccio, viene affrontato da De Bruyne che gli pesta il piede. Episodio che sfugge a tutti, non a Mazzoleni che chiama Crezzini all’OFR: il pestone è netto, ma prima fa vedere al giovane collega il tocco di mano. Unica spiegazione possibile, nel cervellotico processo decisionale, è che quel braccio in appoggio, di solito non punibile, sia stato considerato tale perché porta ad un vantaggio per l’attaccante.

OFFSIDE Annullato un gol al Napoli: sul lancio di Elmas, Höjlund ha mezza spalla in offside.

NO RIGORE Testa di Lusuardi, fianco (e braccio comunque al corpo) di Beukema. Marin tocca il piede di Höjlund: rischio.

VAR: Mazzoleni 3.5 Detto tutto.