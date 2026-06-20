Mondiali
Moviola Olanda Svezia: tutti gli episodi dubbi del match diretto da Michael Oliver
Moviola Olanda Svezia: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Moviola Olanda Svezia: gli episodi dubbi del match diretto da Michael Oliver , valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.
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PRIMO TEMPO
All’8′ segnalato un fuorigioco svedese su un corner mosso, non sembra esserci. Al 16′ il portiere Nordfelt fa cambiare il pallone dopo una verifica della pressione. Gara senza alcuna situazione minima dal punto di vista disciplinare. A un minuto dal riposo la Svezia accorcia le distanze con Lagerbielke, ma sulla punizione viene ravvisata una sua posizione di fuorigioco, si resta sul 2-0. Sono 4 i minuti di recupero. Solo 9 i falli in una partita davvero molto corretta, priva di situazioni di tensione.