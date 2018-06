Moviola Polonia-Colombia, episodi arbitrali e Var

Moviola Polonia-Colombia, arbitra il messicano Ramos nella seconda giornata del girone H: gli episodi arbitrali dubbi

Moviola Polonia-Colombia, l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nella sfida odierna tra le due Nazionali alla Kazan Arena. Arbitra il fischietto messicano Ramos e già dopo appena dieci minuti sono arrivate le proteste dei calciatori della Colombia per un intervento a rischio dell’attaccante avversario Robert Lewandowski. La sfida è valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo H del Mondiale 2018 in Russia: Polonia e Colombia iniziano questa sfida a 0 punti in virtù delle rispettive sconfitte contro Senegal e Giappone, quest’ultime prime a quota 4 dopo aver pareggiato nello scontro diretto odierno.

Al minuto 9 sono arrivate le prime proteste dei calciatori della Colombia per uno scontro di gioco tra l’attaccante polacco Robert Lewandowski e il difensore centrale colombiano Jerry Mina. Dopo aver fatto fallo nel tentativo di rubare palla al difensore che era impegnato a proteggere il pallone, Lewandowski ha colpito accidentalmente con i tacchetti della scarpa destra la mano del povero Mina sdraiato a terra. Intervento fortuito, come rivisto dai replay, ma non sono mancate le critiche dei compagni di Mina nei confronti dell’arbitro che non ha ravvisato l’intervento del bomber del Bayern.