Moviola Psg Liverpool: il dubbio del rigore assegnato e poi revocato! Gli episodi della sfida arbitrata da Sanchez, cos’è successo al Parco dei Principi

Moviola Psg Liverpool: gli episodi dubbi del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

Al Parco dei Principi, il PSG compie un grandissimo passo in avanti verso la gloria europea. Nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, i francesi dominano la corazzata inglese, portando a casa un solidissimo e convincente 2-0 ai danni del Liverpool. Una prestazione corale e autoritaria, che mette la formazione transalpina in una posizione di netto vantaggio in vista dell’incandescente gara di ritorno ad Anfield.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Primo tempo: il guizzo di Doue sblocca la sfida

I padroni di casa prendono immediatamente in mano le redini del gioco, dettando ritmi e costruendo manovre offensive avvolgenti. Il predominio territoriale dei parigini viene premiato già al 11′ minuto. Desire Doue si rende protagonista di una sensazionale serpentina palla al piede, seminando il panico tra la retroguardia dei Reds; giunto al limite dell’area, lascia partire un tiro che, complice una leggera deviazione, beffa Mamardashvili e vale il 1-0.

Il Liverpool prova ad abbozzare una reazione aggrappandosi alle fiammate dei singoli, ma sbatte contro una difesa avversaria molto attenta. Sale anche il nervosismo tra gli inglesi: l’arbitro spagnolo Jose Sanchez è costretto ad estrarre ben due cartellini gialli nel primo tempo per sanzionare gli interventi ruvidi di Joe Gomez e Alexis Mac Allister. Si va al riposo con un possesso palla schiacciante in favore dei transalpini.

La ripresa: la moviola sul rigore e il raddoppio di Kvaratskhelia

Nel secondo tempo, la gara vive il suo snodo cruciale tra il 70′ e il 72′ minuto. Il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore al PSG per un contrasto di Ibrahima Konate, che viene anche ammonito. Tuttavia, a seguito del richiamo del VAR, l’arbitro torna sui propri passi e annulla incredibilmente il penalty, scatenando l’ira e l’incredulità dei giocatori parigini.

La rabbia del PSG si trasforma però nell’energia necessaria per chiudere la contesa. Poco prima, al 65′, l’ex fuoriclasse del Napoli Khvicha Kvaratskhelia aveva infatti già archiviato la pratica: sfruttando un preciso assist di Joao Neves, il georgiano supera il portiere avversario con freddezza e deposita in rete il pesantissimo 2-0. Nel finale, Arne Slot tenta di raddrizzare la serata inserendo forze fresche (Isak e Gakpo), ma il muro eretto dalla squadra di casa regge senza eccessivi patemi, spegnendo ogni velleità inglese.