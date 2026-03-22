Moviola Roma Lecce, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Sacchi: ecco cosa è successo

Moviola Roma Lecce: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Sacchi, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida Roma Lecce ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Sacchi. Ecco cosa è successo:

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L’EPISODIO CHIAVE

Al 24’, con il risultato ancora fermo sullo 0‑0, la Roma aveva trovato il vantaggio grazie a Pisilli, bravo a finalizzare in area un assist di Malen con un destro preciso che aveva battuto Falcone. L’esultanza, però, è durata pochissimo.

Il direttore di gara Sacchi ha infatti annullato la rete per la posizione di fuorigioco di Pellegrini, coinvolto nell’azione dopo uno scambio ravvicinato proprio con l’attaccante olandese.