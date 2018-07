Moviola, episodi arbitrali e Var dell’ultimo quarto di finale tra Russia e Croazia: chi vince affronterà l’Inghilterra

Al Fish Stadium di Sochi il brasiliano Sandro Ricci sarà l’arbitro dell’ultimo quarto di finale che vedrà di fronte i padroni di casa della Russia contro la lanciatissima Croazia. Una sfida inedita per una Coppa del Mondo che si segnala per l’imprevedibilità di un pronostico. Ciò che sarà assicurato dalle ore 20, infatti, sarà soltanto lo spettacolo che offriranno due formazioni che vedono ora da vicino la possibilità di entrare a far parte delle prime quattro squadre del mondo.

Primo tempo con grandissimi gol ma pochissimi episodi da segnalare per la Moviola. Partita maschia ma tutto sommato corretta. L’arbitro Sandro Ricci ha ammonito in rapida successione prima Lovren e poi Strinic per due interventi duri sui giocatori croati.