Moviola Spagna-Marocco, episodi arbitrali e Var

Moviola Spagna-Marocco arbitra l’uzbeko Ravshan Irmatov nella terza giornata del girone B: gli episodi arbitrali dubbi

Moviola Spagna-Marocco, l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nella sfida odierna tra le due Nazionali alla Kaliningrad Arena Arbitra il fischietto uzbeko Ravshan Irmatov. Passano 8 minuti e Gerard Piquè si salva. Bruttissima entrata a piedi uniti su Boutaib. L’arbitro non estrae il cartellino giallo. La partita in queste prime battute è molto nervosa e lo dimostrano i quattro cartellini gialli estratti in mezz’ora di gioco, tutti all’indirizzo del Marocco. Sono stati ammoniti, infatti, oltre che Boutaib anche Da Costa, Ambarabat e El Hamadi. Irmatov grazia Amrabat. Il già ammonito giocatore marocchino ha rischiato il cartellino rosso per un’entrata dura su Busquets. Termina qui la prima frazione. Attimi di terrore per la Spagna, l’arbitro prima annulla e poi convalida dopo consulto con il Var il bellissimo gol di tacco di Aspas che regala il 2-2 spagnolo! Finisce qui una partita davvero palpitante, la Spagna è qualificata come prima del girone.