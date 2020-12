Moviola Torino Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Torino Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Bologna, valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

10′ Il Toro reclama un rigore – Rincon recupera palla all’altezza della bandierina e mette in mezzo per Belotti: il capitano granata non riesce a deviare in porta per una trattenuta in area di rigore. Dopo un check del VAR il gioco prosegue normalmente visto che la trattenuta è reciproca