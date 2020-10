MOVIOLA Torino Cagliari: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Torino Cagliari

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Cagliari, valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al secondo minuto l’arbitro La Penna fischia un calcio di rigore in favore del Torino. Lancio lungo dalle retrovie per Lukic che si allunga la palla, entra in area di rigore e anticipa l’uscita di Cragno il quale lo atterra. Nessun dubbio per l’arbitro e il VAR conferma la decisione.