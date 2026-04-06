Moviola Udinese Como: gli episodi dubbi del match diretto da Maresca. Cos’è successo al Bluenergy Stadium

Moviola Udinese Como: gli episodi dubbi del match diretto da Maresca, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

La combattuta sfida tra Udinese e Como ha richiesto una direzione di gara attenta e decisa da parte dell’esperto arbitro Fabio Maresca. Il direttore di gara ha adottato un metro di giudizio coerente lungo tutto l’arco della partita, cercando di privilegiare la fluidità del gioco ma intervenendo con estrema fermezza nei momenti di maggiore tensione agonistica e agonismo fisico.

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Il contatto in area su Arthur Atta: niente rigore

L’episodio principale da moviola, che ha acceso i riflettori sulla direzione arbitrale, si è registrato nel corso del primo tempo, esattamente al 20′ minuto. Il giocatore bianconero Arthur Atta è finito a terra all’interno dell’area di rigore lariana a seguito di un contatto con la difesa avversaria. In questa delicata circostanza, Maresca ha fatto subito segno di proseguire, valutando l’entità del contrasto non sufficiente per decretare la massima punizione. Una decisione immediata e supportata dall’ottimo posizionamento in campo del fischietto, che ha confermato la sua linea tecnica volta a non premiare i contatti leggeri.

La gestione disciplinare: tolleranza zero su proteste e gioco duro

Per mantenere il controllo della gara, l’arbitro ha dovuto spegnere sul nascere i focolai di nervosismo. Già al 18′, Maresca aveva sanzionato con decisione un fallo in attacco di Kingsley Ehizibue, ignorando e spegnendo sul nascere le vibranti contestazioni dell’esterno bianconero.

La severità nella gestione disciplinare è poi emersa chiaramente nella ripresa. Al 50′, non c’è stata alcuna clemenza per Maximo Perrone: il centrocampista del Como ha incassato un inevitabile cartellino giallo per aver tentato di discutere ripetutamente con l’arbitro, un atteggiamento punito senza esitazioni. Poco più tardi, al 72′, è arrivata un’altra ammonizione all’indirizzo di Diego Carlos. Il difensore della formazione ospite si è reso protagonista di un contrasto troppo deciso, costringendo Maresca alla giusta sanzione in un frangente di gara molto fisico, che poco prima aveva visto anche l’uscita per infortunio dell’udinese Jurgen Ekkelenkamp dopo un duro scontro di gioco. Al 78′, poi, giallo anche per Smolcic.