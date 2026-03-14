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Moviola Udinese Juve, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo
Moviola Udinese Juve: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Udinese Juve, valido per la 29ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mariani .
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LA MOVIOLA
La moviola di Udinese–Juventus registra una gara ben gestita da Mariani, con pochi episodi dubbi. Il primo momento rilevante arriva al 32’, quando Zaniolo viene ammonito per una trattenuta evidente su Kelly: decisione corretta. Regolare anche il vantaggio bianconero al 37’, con Yildiz che crea superiorità e serve Boga per l’1‑0 senza irregolarità nella costruzione dell’azione.
Nella ripresa il momento chiave è al 72’, quando il VAR richiama Mariani dopo il gol di Conceição: la rete viene annullata per fuorigioco di Koopmeiners, valutazione da rivedere… Poco dopo, al 87’, arriva il giallo per Mlacic per un fallo su Yildiz, anche questo senza discussioni. Nel complesso, una direzione pulita, con l’unico intervento tecnologico decisivo.
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