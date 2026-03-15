Moviola Udinese Juventus, Mariani promosso dai giornali: resta il dubbio sul gol annullato a Conceicao? Il giudizio dei quotidiani sportivi

La direzione di Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, in Udinese-Juventus ha raccolto una valutazione complessivamente sufficiente da parte dei principali quotidiani sportivi italiani, pur dentro una partita segnata da un episodio destinato a far discutere. Il tema centrale resta infatti il gol annullato a Francisco Conceiçao, esterno offensivo portoghese della Juventus, dopo l’intervento del Var e la successiva On Field Review. Sia Corriere dello Sport sia La Gazzetta dello Sport promuovono nel complesso la prova del direttore di gara (dandogli rispettivamente un 6 e un 6,5 in pagella), pur riconoscendo che la decisione finale sul fuorigioco attivo di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese bianconero, resta al confine tra interpretazione e rigidità regolamentare. La sensazione è che Mariani abbia applicato in modo fedele le indicazioni oggi in vigore, specialmente in relazione alla presenza di un calciatore in area di porta, vicino alla traiettoria del tiro.

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Il gol annullato a Conceiçao resta il nodo principale della moviola

Secondo l’analisi proposta dal Corriere dello Sport, la scelta di annullare la rete di Conceiçao è sembrata molto severa, anche perché Koopmeiners non dà l’impressione di voler intervenire attivamente sulla conclusione né di ostacolare in modo evidente il portiere dell’Udinese. Tuttavia, il quotidiano romano sottolinea che le linee guida arbitrali attuali portano a valutare con attenzione l’influenza potenziale di un giocatore in quella zona del campo, soprattutto quando si trova a ridosso della linea di tiro. Sulla stessa linea si muove anche La Gazzetta dello Sport, che ricorda come la posizione di Koopmeiners all’interno dell’area di porta venga considerata, per direttive, un’aggravante. In questo senso, la chiamata al monitor da parte del Var Maggioni viene letta come coerente con il protocollo, anche se i bianconeri hanno contestato la decisione ritenendo libera la visuale del portiere friulano.

Giuste le altre decisioni principali, resta un dubbio sul giallo mancato

Per il resto, i due quotidiani convergono su una gestione sostanzialmente corretta degli altri episodi chiave. Il Corriere dello Sport spiega che sul gol dello 0-1, firmato da Jérémie Boga, ala ivoriana della Juventus, era regolare la posizione di Yildiz, tenuto in gioco da Kabasele, difensore centrale dell’Udinese. Sull’episodio del secondo tempo che coinvolge Ekkelenkamp, centrocampista offensivo dei friulani, e Cambiaso, esterno bianconero, sia il quotidiano romano sia la rosea ritengono troppo lieve la trattenuta per arrivare all’assegnazione di un rigore. La Gazzetta dello Sport, però, segnala anche una sbavatura al 22’, quando su un fallo di Zarraga ai danni di Cambiaso sarebbe mancato un cartellino giallo. Nel complesso, comunque, la moviola restituisce l’immagine di una direzione sufficiente, segnata però da un episodio destinato a restare al centro del dibattito.