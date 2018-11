Moviola e VAR Juventus-Spal: gli episodi arbitrali più discussi dell’anticipo delle 18 della 13ª giornata della Serie A 2018/2019

La Juventus ospita tra le mura amiche dell’Allianz Stadium la Spal nell’anticipo delle 18 della 13ª giornata di Serie A. La formazione di Allegri, prima in classifica, vuole mantenere distanti Napoli ed Inter che sino ad ora distano meno 6 e meno 9 punti. I bianconeri, difatti, hanno mantenuto un ruolino di marcia formidabile ottenendo 34 dei 36 punti disponibili nei primi 12 turni di campionato. Gli emiliani, invece, occupano il 15° posto in classifica e cercano punti per centrare la seconda salvezza consecutiva nella massima serie. L’incontro, sarà diretto dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1 assistito da Di Liberatore e Cecconi. Il quarto uomo designato è Giua, mentre al VAR sono presenti Piccinini e Giallatini.

Al 9‘ la Juventus va in vantaggio grazie a un autogol della Spal, ma La Penna aveva già fermato il gioco perché Mandzukic era dentro all’area al momento del rinvio di Gomis. Al 29′ la Juventus segna l’1-0 con Ronaldo: la posizione del portoghese è regolare al momento del calcio di punizione battuto da Pjanic. Al 39′ ammonito giustamente Cionek per un intervento in ritardo su Ronaldo. Al 48′ ammonito Fares: La Penna sceglie bene, perché il difensore della SPAL entra in ritardo su Douglas Costa. Al 64‘ anche Bentancur viene ammonito, giustamente, da La Penna.