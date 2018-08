Moviola e Var Lazio-Napoli: gli episodi della sfida dell’Olimpico. Tutto sulla 1ª giornata di Serie A 2018-2019

L’anticipo serale Lazio-Napoli sarà arbitrato da Luca Banti della sezione di Livorno. Il fischietto toscano sarà aiutato dagli assistenti Manganelli e Valeriani, quarto uomo Manganiello. Var affidato a Rocchi, sostenuto da Di Liberatore. Sarà una grande sfida, quella dell’Olimpico. Antipasto di Serie A, che va in scena pochi minuti dopo Chievo-Juventus, terminata 2-3 per la formazione di Massimiliano Allegri. Su Calcio News 24 la moviola di Lazio-Napoli, iniziata alle 20.30.

Il primo episodio da moviola è quello che riguarda l’annullamento del gol del momentaneo pareggio al 42′ di Milik. Sugli sviluppi del calcio d’angolo in favore degli azzurri infatti Koulibaly, nel tentativo di colpire il pallone di testa, frana su Radu (che per pochi minuti ha perso i sensi). La palla finisce sui piedi di Albiol, che dal limite dell’area calcia trovando la risposta di Strakosha, ma sulla ribattuta Milik fa gol. Banti inizialmente concede il gol, salvo poi annullarlo. Decisione sacrosanta, se si considera che anche a Mandzukic in Chievo-Juventus è stato annullato un gol per danno procurato da Sorrentino.