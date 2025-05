Moviola Venezia-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Venezia-Fiorentina valido per la 36ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli.

L’EPISODIO CHIAVE

Polemica per il gol dell’1-0 del Venezia per un tocco di mano di Candé non sanzionato dall’arbitro e dal Var.