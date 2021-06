Muamba: «Lavoro straordinario da parte dello staff medico su Eriksen»

Fabrice Muamba ha parlato del malore di Eriksen che nel 2012 colpì anche lui. Ecco le sue parole

Per Fabrice Muamba si è aperta la porta dei tragici ricordi. Quelli che risalgono al 2012, quando dopo un match di FA Cup l’allora centrocampista del Bolton si accasciò a terra. Il suo cuore si fermò per più di un’ora, togliendolo e poi miracolosamente restituendolo alla vita. Oggi, anche Muamba si unisce alla speranza di tutti quando parla delle condizioni del centrocampista dell’Inter e della Danimarca.

«Ha fatto riaffiorare in me tante sensazioni. Guardarlo da quella distanza e non sapere cosa sarebbe successo è stato toccante. È stato spaventoso, ma merito dello staff medico. Hanno fatto un lavoro straordinario su Christian. Mi piace come i suoi compagni di squadra si sono uniti per proteggerlo. Spero che le cose vadano bene per lui. Spero che ce la farà»