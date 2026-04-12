Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo

Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! La chiave per convincere il Sassuolo passa dall’inserimento di una contropartita tecnica

L’Inter ha deciso di alzare il pressing per Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di viale della Liberazione avrebbe ormai rotto gli indugi, passando da un semplice interesse a una fase più concreta dell’operazione. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza e provare a mettere le mani su uno dei profili più interessanti in prospettiva per il reparto arretrato.

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Calciomercato Inter, il gradimento del giocatore è un primo passo importante

Il centrale bosniaco viene considerato un giocatore di grande prospettiva e, sempre secondo il quotidiano torinese, l’Inter si sarebbe già mossa con largo anticipo rispetto alle altre pretendenti. Il club avrebbe lavorato sul giocatore e sul suo entourage, illustrando il progetto tecnico pensato per lui e ottenendo una posizione privilegiata nelle preferenze del difensore. Un passaggio importante, perché il gradimento del calciatore rappresenta spesso il primo vero snodo nelle operazioni di mercato di questo livello.

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Calciomercato Inter, valutazione alta e possibile contropartita

Adesso, però, la parte più delicata si sposta sul tavolo della trattativa tra club. Beppe Marotta proverà a far leva sui buoni rapporti con Giovanni Carnevali, ma sa bene che il Sassuolo non farà sconti. La valutazione di Muharemovic, infatti, viene indicata da Tuttosport tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra elevata ma spiegata anche dalla percentuale sulla futura rivendita che il Sassuolo dovrebbe riconoscere alla Juventus. Per questo motivo, l’idea dell’Inter potrebbe essere quella di costruire un’operazione con una contropartita tecnica. In questo scenario, uno dei nomi che potrebbe entrare nei discorsi è quello di Mattia Mosconi, attaccante classe 2006 molto apprezzato in Emilia. La sensazione è che l’Inter abbia già scelto la sua priorità difensiva, ma adesso serviranno i passaggi decisivi per trasformare l’interesse in una vera trattativa avanzata.