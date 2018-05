Muller non ci sta: «Tutti sanno cosa è successo alla Juve e a noi al Bernabeu»

Il calciatore del Bayern Monaco, Thomas Muller, ha parlato in vista della gara in casa del Real Madrid. Le ultimissime

Il Bayern Monaco scenderà in campo questa sera per sfidare il Real Madrid al Bernabeu. Timore in casa bavarese per la direzione arbitrale. I tedeschi, lo scorso anno, sono stati penalizzati dalle decisioni arbitrali e Thomas Muller, calciatore del Bayern Monaco, ha voluto ricordarlo, tirando in ballo anche la Juventus, eliminata dal Real non senza polemiche.

Queste le parole del giocatore tedesco prima di Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno delle semifinali di Champions League (all’andata il Real ha vinto per 2-1 in casa del Bayern): «Tutti sanno cosa è successo qui l’anno scorso e tutti sanno cosa è successo qui alla Juventus qualche settimana fa. Noi siamo stati eliminati a causa di due gol in fuorigioco del Real ma non vogliamo parlare di questo. Noi dobbiamo solo pensare a giocare, senza mettere pressioni all’arbitro».