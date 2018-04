Sospiro di sollievo per Murgia: «Non vincere oggi sarebbe stato deleterio»

Alessio Murgia ha parlato ai microfoni di Lazio Style Chanel dopo la vittoria per 1-2 contro l’Udinese

Tre punti e terzo posto in coabitazione con la Roma per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese, ha parlato Alessio Murgia: «Nel secondo tempo l’Udinese cercava il pareggio, siamo stati bravi a tenere alta la tensione. Ho cercato di dare il massimo per la squadra, sono contento, è sempre un piacere dare un contributo. La cosa più importante è la vittoria, il gruppo viene prima di tutto. Ogni vittoria ora è una finale vinta, ogni partita può essere determinante. Ci aspetta una gara intensa a Salisburgo, ora torniamo a Roma per preparare al meglio il ritorno. Vittoria dopo le sconfitte di Roma e Inter? Le squadre mature pensano partita dopo partita. Perdere punti poteva essere deleterio, ma siamo stati umili e ci godiamo questi tre punti. Quale preferirei giocare tra Salisburgo o Roma? Il derby è il derby, ma devo dire per forza la prossima perchè quella adesso è la più importante. Soltanto da venerdì penseremo al derby. Sofferenza finale? Ottenere la vittoria con sacrificio è sempre più bello, perchè si soffre e si gioisce insieme. Questo fa una squadra compatta. Tutti uniti abbiamo centrato questa grande vittoria».