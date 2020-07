Muriel, caduta accidentale e trauma cranico: le condizioni dell’attaccante

Paura per Luis Muriel, protagonista di uno sfortunato incidente domestico. Il colombiano è caduto in piscina, riportando un trauma cranico

Incidente domestico per Luis Muriel, che è caduto accidentalmente, riportando alcune ferite e un trauma cranico. L’attaccante dell’Atalanta, come spiega il Corriere dello Sport, è caduto in piscina ed è stato subito trasportato in una clinica della città.

L’attaccante colombiano, oltre ad un trauma cranico, ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. È ora ricoverato nella clinica, dove ha svolto una tac che ha dato esito negativo.

