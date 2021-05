Muriel: «Lavoriamo per migliorarci sempre di più. Vogliamo secondo posto e Coppa Italia»

Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: le sue parole

PARTITA E STAGIONE – «Riuscire a segnare più di 20 gol vuol dire tanto per me, posso ancora migliorare visto che mancano 3 partite. Da quando sono arrivato all’Atalanta è stato spesso così, sono partito quasi sempre dalla panchina e sono riuscito a rimanere concentrato e dare il massimo. Nelle ultime due partite non sono andato bene ma c’è sempre tempo di riprendersi e fare meglio. Ci stiamo giocando tantissimo, la pressione è tanta ma abbiamo portato a casa tre punti importanti. Abbiamo perso tanti punti malamente, potevamo essere vicini al primo posto. Lavoriamo per arrivarci e lottare per le grandi. Restano due obiettivi importanti: il secondo posto e la Coppa Italia»

BIG – «Noi ci mettiamo in testa di migliorarci perchè il mister è ambizioso. Non c’è tempo di rilassarci, un’altra squadra poteva rilassarci dopo due anni di fila in Champions, ma noi vogliamo continuare ad andare in Champions. Stagione più bella per me, me la godo».