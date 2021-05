Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato del suo futuro: ecco le dichiarazioni dell’argentino accostato anche a Inter e Roma

Juan Musso ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro a Onefootball.

RESTA ALL’UDINESE? – «Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un’offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole è giusto che vinciamo tutti. È un’incertezza che comunque c’è, ma non mi toglie il sonno. Le voci le sento dalla mia prima stagione a Udine, non sono cose che vengono da me o dal mio procuratore, lo posso dimostrare. Può essere una cosa bella sentire di questi interessamenti, ma a me piace finire bene il lavoro qui all’Udinese».