Nainggolan: «Futuro? Cercherò di farmi trovare pronto appena troverò qualcosa di nuovo»

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, ha parlato a Radio Romanista.

MANCATO SCUDETTO CON LA ROMA – «Perché la Juve in quel momento era imbattibile. Ora come società è superata dall’Inter e le altre squadre approfitteranno del calo della Juve. Con la mia Roma ce la saremmo giocata per il titolo alla grande. Sono passati giocatori incredibili anche se non abbiamo vinto nulla. Alla Roma di adesso manca il dominio delle partite».

FUTURO – «Cercherò di farmi trovare pronto appena troverò qualcosa di nuovo. Mi è dispiaciuto chiudere così con l’Anversa, ma loro pianificano già di mettermi da parte».