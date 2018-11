Serata in discoteca per Nainggolan e Keita – FOTO

I due calciatori dell’Inter si sono concessi una serata di svago a Milano: entrambi sono andati al concerto del rapper francese MHD

Serata di svago per Nainggolan e Keita che sfruttando la sosta per le Nazionali si sono concessi una notte di divertimento ai Magazzini Generali di Milano dove ieri sera è andato in scena lo show del rapper francese MHD. Come testimoniano le story pubblicate sul profilo Instagram del belga, i due si sono divertiti sulle note del famoso rapper. Al concerto era presente anche il giocatore del Milan Bakayoko.