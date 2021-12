Nainggolan rivela: «Guardo ancora le partite delle mie squadre italiane»

Il centrocampista Nainggolan ha rivelato di seguire ancore le squadre in cui ha giocato in Italia

In un’intervista concessa a Nieuwsblad, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan, ha parlato anche della sua lunga esperienza in Italia:

«Certo che mi manca l’Italia, ci ho giocato e vissuto per diciassette anni. Ma nostalgia di casa, no. Guardo ancora tante partite delle mie squadre: Inter, Cagliari, Roma. E ho ancora frequenti contatti con i compagni di squadra. Pjanic, Dzeko, Kolarov, Brozovic, Perisic. Ho una vera amicizia con molti di quei ragazzi. Ma non mi pento affatto della mia scelta di venire all’Anversa. Sicuramente in vista del grande progetto e delle ambizioni del presidente. Vorrebbe giocare per diventare campione. E ovviamente lo voglio anch’io».