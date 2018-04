Nainggolan carica la Roma: «Preferisco essere protagonista qui»

Le dichiarazioni di Radja Nainggolan in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Barcellona, gara valevole per i quarti di finale della Champions League

Radja Nainggolan è stato il protagonista della conferenza stampa odierna a Trigoria nel giorno della vigilia di Roma-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Roma: «A Barcellona siamo stati sfortunati, speriamo in una buona prestazione domani per cercare di fare qualcosa di importante. Domani dovremo giocare con la speranza di fare qualcosa d’importante. Non ho mai vinto nulla ma ho sempre giocato per vincere, a volte preferisco prendere la via più difficile: è più importante essere protagonista qui».

Prosegue Nainggolan: «Ho scelto questa piazza perché prima o poi si merita di vincere qualcosa di importante. Loro hanno grande qualità di palleggio a centrocampo, ma all’andata non ho visto grandi differenze. Speriamo di non fare troppi errori e sfruttare le occasioni create. All’andata abbiamo avuto alcune occasioni per segnare, alla fine conta fare gol. Domani dipenderà da noi, dovremo metterci nelle condizioni di poter far male al Barcellona. Sto lavorando per tornare al 100%; voglio giocare sempre, anche con i dolorini. Ora sto di nuovo meglio».