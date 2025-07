Napoli, il colpo di mercato adesso è ufficiale! Noa Lang sbarca in azzurro, l’annuncio di De Laurentiis

Napoli, l’affare di calciomercato ora è ufficiale! Noa Lang sbarca in azzurro, l’annuncio diretto di De Laurentiis

Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Noa Lang, esterno offensivo olandese classe 1999, proveniente dal PSV Eindhoven. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha dato il benvenuto al nuovo acquisto tramite il suo profilo X con un semplice ma significativo messaggio: “Benvenuto Noa”.

Lang, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, è già arrivato a Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo del Napoli. Il club partenopeo ha raggiunto la località trentina intorno all’ora di pranzo, dando ufficialmente il via alla preparazione per la stagione 2025/2026. Una stagione che vedrà gli azzurri scendere in campo con lo scudetto cucito sul petto, dopo il trionfo nell’ultimo campionato.

Accoglienza calorosa per gli azzurri

L’arrivo della squadra è stato accolto da centinaia di tifosi entusiasti, già presenti a Dimaro per assistere ai primi allenamenti. L’atmosfera è carica di entusiasmo, alimentata dal recente successo in Serie A. I sostenitori hanno salutato i giocatori con cori e applausi, riservando un’accoglienza speciale ai nuovi volti.

Tra i più acclamati c’è stato il tecnico Antonio Conte, chiamato a guidare il Napoli verso nuovi traguardi. Grande attenzione anche per Scott McTominay, centrocampista scozzese ex Manchester United, e per Kevin De Bruyne, fantasista belga arrivato dal Manchester City, il cui trasferimento ha infiammato l’ambiente partenopeo.

Nuovi arrivi in vista

Oltre a Lang, sono attesi a breve altri due rinforzi: Lorenzo Lucca, attaccante italiano in arrivo dall’Udinese, e Sam Beukema, difensore centrale olandese proveniente dal Bologna. Lucca sta completando le visite mediche a Villa Stuart, mentre Beukema è atteso nelle prossime ore. Entrambi raggiungeranno il gruppo a Dimaro dopo la firma sui rispettivi contratti.

Con l’arrivo di Noa Lang e l’attesa per gli altri nuovi innesti, il Napoli si prepara a vivere una stagione da protagonista. Il ritiro di Dimaro si conferma ancora una volta il cuore pulsante dell’estate azzurra, tra sogni, ambizioni e il calore di una tifoseria che non smette mai di credere.