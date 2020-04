Napoli, Allan: anche in Champions il brasiliano ha dati incredibili nei tackle

Allan è uno dei giocatori più importanti del Napoli. Le statistiche in cui il brasiliano spicca sono i contrasti vinti

Nelle stagioni al Napoli, Allan si è affermato come uno dei centrocampisti più intensi della Serie A. Il brasiliano effettua una marea di tackle, aiutando le transizioni difensive della squadra. Anche quando si gioca in Champions, l’aggressività dell’ex Udinese non viene meno.

In questa Champions League, Allan è il secondo giocatore per contrasti vinti: 4.7. Solo Laimer del Lipsia ha fatto meglio.