Napoli, dopo la vittoria sul Borussia Dortmund parla Carlo Ancelotti: le sue dichiarazioni dopo l’amichevole giocata a San Gallo

Dopo la sconfitta per 5-0 subita dal Liverpool, il Napoli torna a sorridere con il successo maturato oggi a San Gallo nell’amichevole contro il Borussia Dortmund. 3-1 azzurro con le reti segnate da Milik, Maksimovic e Callejon e buoni segnali per Carlo Ancelotti a meno di due settimane dall’inizio del campionato; l’allenatore emiliano, intervenuto dopo la gara, ha dichiarato: «In queste gara non è tanto importante vincere, ma lo è la partita che si fa. La squadra ha commesso meno errori rispetto alla gara contro il Liverpool, ma c’è da migliorare soprattutto in fase di costruzione – le parole a Sky Sport – Cercheremo di aprire più il gioco. Oggi abbiamo aspetatto di più e per questo eravamo più compatti. Più avanti cercheremo di fare più pressione».

Ancelotti ha poi parlato dei singoli e del neo arrivato Malcuit: «Milik? Ci aiuta anche quando la squadra esce da dietro, è presente. I suoi gol aiutano lui e la squadra, dobbiamo avere pazienza per le vicissitudini che ha passato. Mertens? Anche se l’idea di gioco è la stessa, gli interpreti possono cambiare; lui può giocare da punta ma anche da esterno più arretrato, un tipo di ruolo che mi piace molto. Dobbiamo migliorare e sono fiducioso. Malcuit? E’ un terzino molto offensivo e veloce. Dovrà inserirsi e imparare i movimenti della difesa che fanno già molto bene, quindi dovrò telefonare a Sarri per vedere se mi aiuta…»