Napoli, Ancelotti diserta la conferenza e la squadra non torna in ritiro

Napoli, Ancelotti lascia in anticipo lo stadio dopo la gara contro il Salisburgo: niente conferenza e la squadra non torna in ritiro

Caos e segnali di ammutinamento da Napoli. Carlo Ancelotti era atteso in conferenza stampa, ed ai microfoni delle varie emittenti, per analizzare il pareggio contro il Salisburgo con Fernando Llorente. Il tecnico azzurro, invece, ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni.

E il pullman dal San Paolo per Castel Volturno è partito vuoto, senza la squadra che dunque non tornerà in ritiro. Una netta presa di posizione di fronte alla decisione di De Laurentiis e alle parole del presidente negli spogliatoi durante l’intervallo. Al momento il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis è ai minimi storici, e il rapporto rischia di interrompersi prima del previsto.