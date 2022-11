Napoli, Anguissa: «La nostra mentalità è cambiata»

Le parole di Anguissa prima del calcio d’inizio della partita tra Napoli e Udinese: «Combattiamo per un unico obiettivo»

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

«Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole il massimo per la squadra e anche chi entra dalla panchina dà il massimo. Conta la squadra, non il singolo. Combattiamo per un unico obiettivo: se continuiamo così, tutto sarà più facile».