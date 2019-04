Napoli-Arsenal highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno dei quarti di finale della Europa League 2018/2019

Napoli-Arsenal highlights e gol: i momenti principali della gara di ritorno dei quarti di finale della Europa League 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti sfidano la squadra di Unai Emery nel secondo atto dei quarti della competizione europea. ‘Gunners’ favoriti per la conquista della semifinale dopo la vittoria per 2-0 ottenuta a Londra giovedì scorso; Napoli chiamato a vincere con tre reti di scarto per qualificarsi. In caso di 2-0 finale, la partita proseguirà ai tempi supplementari e, in caso di persistenza del risultato, ai calci di rigore. La squadra qualificata affronterà in semifinale di Europa League la vincente della sfida tra Valencia e Villareal.

Al 36′ Alexandre Lacazette porta in vantaggio l’Arsenal su punizione: il francese calcia benissimo da posizione ravvicinata, con il pallone che va in rete. Colpe evidenti di Meret, che compie il movimento verso il secondo palo senza veder partire il tiro.