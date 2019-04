Napoli-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Napoli-Atalanta highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti affronta i nerazzurri di Gian Piero Gasperini nell’ultima gara del 33° turno di campionato. Napoli secondo in classifica con 67 punti e reduce dalla sconfitta con eliminazione in Europa League ad opera dell’Arsenal al ‘San Paolo’; Atalanta (53) sesta e proveniente dal pareggio interno con l’Empoli. Nella sfida d’andata, successo azzurro a Bergamo per 2 a 1. Adesso è di nuovo Napoli contro Atalanta: azzurri per blindare il secondo posto, orobici per agganciare il Milan al quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

28′: Napoli in vantaggio. Cross di Malcuit dalla destra, batti e ribatti tra Mancini e Mertens: il pallone carambola sul gluteo del belga e si insacca alle spalle di Gollini.