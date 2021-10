Napoli, Bagni: «Azzurri superiori a Inter e Milan. Difesa imbattibile»

L’ex calciatore azzurro Salvatore Bagni ha parlato del Napoli capolista in Serie A

Salvatore Bagni, storico ex calciatore azzurro, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del Napoli capolista in Serie A.

«Banale dire che il primo posto si difende con i risultati. Ma vincere aiuta a crederci e a vivacizzarsi. Mi pare che il Napoli abbia trovato un equilibrio stabile, c’è sintonia tra i tre reparti. La difesa ha alzato un muro dinanzi a Ospina, un qualcosa di granitico, difficile da abbattere. Koulibaly è ritornato a essere il campione di due anni fa, mentre Rrahmani al suo fianco sta dimostrando ottime doti di marcatore e anche di finalizzatore, visto che ha 4 presenze e 2 gol all’attivo. L’inserimento di Anguissa ha sistemato l’unico buco che c’era nella formazione. La garanzia resta Luciano Spalletti, è un allenatore scrupoloso, che cura i minimi particolari. Ritengo che il Napoli sia superiore a Inter e Milan, mentre la Juve, quest’anno, potrebbe anche doversi accontentare del quarto posto».