Napoli, Bianchi dice la sua: «6-2 del Psv? Fa male sempre, ma meglio perdere così che questo. Inter? Un alibi aver perso l’ultima»

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha analizzato ai microfoni di Tuttosport il big match in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona, valido per la 9ª giornata di Serie A. Le due squadre arrivano alla sfida in condizioni psicologiche opposte: gli azzurri reduci dal pesante 6-2 subito ad Eindhoven contro il PSV, i nerazzurri invece in un momento d’oro con sette vittorie consecutive tra campionato e Champions.

IL KO DEL NAPOLI – «Una sconfitta del genere fa male, sempre. Però è talmente eclatante che è meglio perdere così, che essere battuti per 1-0 all’ultimo minuto. Anche Conte alla fine ha tirato questa stessa conclusione. Poi certo, è sempre meglio scendere in campo dopo una bella vittoria, come ha fatto l’Inter, ma non ritengo un alibi quello di aver perso l’ultima gara in vista del match di sabato. Partiranno dallo 0-0 e se la giocheranno».

L’IMPORTANZA DEL MATCH – «Adesso è ancora presto per dire se sarà determinante, o meno, per il titolo. In realtà penso di no, visto che è ancora presto. Ma sicuramente darà una grande iniezione di fiducia a chi uscirà vincitore dal match».

LE RIVALI PER IL TITOLO – «Per me si affrontano le due squadre più competitive che abbiamo nel campionato italiano. Certo, ultimamente si è affacciato anche il Milan. E i rossoneri hanno il vantaggio di non avere coppe, coppette e coppine. Affrontare un impegno ogni tre giorni sotto un filo emotivo e caratteriale lascia il segno, al di là dei microtraumi che sono determinanti per i giocatori: se giochi sempre non hai infatti il tempo per poter recuperare».