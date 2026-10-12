Napoli, cambia la lista Champions: esce Favasuli ed entra...Svelata la novità alla vigilia del Villarreal!

Il Napoli ha cambiato la lista UEFA per la Champions League: ecco la novità alla vigilia del match col Villarreal

Prosegue il cammino europeo del Napoli, chiamato al pronto riscatto nella seconda giornata della League Phase di Champions League. La formazione guidata da Massimiliano Allegri vola in Spagna per incrociare i ferri con il Villarreal, nella sfida in programma martedì 13 ottobre alle ore 21:00 nella cornice dell’Estadio della Cerámica. Per i partenopei si tratta di uno snodo già fondamentale della campagna continentale: dopo la battuta d’arresto casalinga incassata al debutto contro l’Arsenal, il club azzurro va a caccia dei primi punti del suo torneo per smuovere la graduatoria e rimanere agganciato al treno qualificazione.

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Variazione in lista UEFA: entra Giovane, forfait per Favasuli

In vista della spedizione in terra iberica, la società partenopea ha reso nota la lista ufficiale dei calciatori selezionati dal tecnico toscano per il match. La principale novità dell’elenco riguarda una modifica concordata nell’organico a causa dell’infermeria: il profilo di Giovane è stato infatti integrato nel gruppo squadra prendendo il posto di Favasuli, costretto al forfait e rimasto a casa per via di un problema fisico.

L’elenco completo dei convocati per la trasferta spagnola

Il tecnico degli azzurri ha chiamato a raccolta tutte le pedine di maggior spessore e personalità della rosa, potendo contare sul rientro e sulla presenza dei propri riferimenti tattici in ogni reparto. Di seguito i giocatori azzurri a disposizione per il match contro il Villarreal:

Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Le scelte di Allegri per conquistare i primi punti europei

La compagine azzurra si affida alla qualità e alla leadership internazionale di elementi come Kevin De Bruyne, Scott McTominay e del capitano Giovanni Di Lorenzo, abbinati a soluzioni d’attacco di grande imprevedibilità come David Neres, Rasmus Hojlund e Matteo Politano. Un gruppo competitivo chiamato a sfoderare una prestazione di spessore su un campo storicamente ostico. Tornare dalla Spagna con un risultato positivo consentirebbe al Napoli non soltanto di sbloccare il proprio score nella graduatoria europea, ma anche di infondere grande fiducia all’ambiente in vista del prosieguo della stagione.