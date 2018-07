Momenti di imbarazzo in diretta tv durante l’amichevole Napoli-Carpi giocata a Trento. Durante la cronaca si sente una bestemmia provenire dalle tribune

Imbarazzo durante la cronaca in diretta tv di Napoli-Carpi, andata in onda questa sera sui canali Sky. Nel corso del secondo tempo della gara amichevole giocata allo Stadio Briamasco di Trento, quando i telecronisti stavano raccontando le fasi di gioco della sfida, si è udita una bestemmia provenire dalle vicinanze dei microfoni degli inviati per la diretta tv. Qualche momento di silenzio e plausibile imbarazzo per gli addetti ai lavori, sorpresi dall’improvvisa espressione blasfema ben udita anche dagli spettatori a casa.