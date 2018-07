Napoli-Carpi, amichevole in corso a Trento, è stata annunciata da Sky sul proprio sito…con la foto di Higuain in maglia azzurra. Scatta l’ironia dei tifosi azzurri

Napoli-Carpi, gara amichevole in corso a Trento (qui la diretta), è stata presentata da Sky sul proprio sito con una foto che non è passata inosservata agli occhi di molti tifosi azzurri. L’immagine che annunciava la programmazione della diretta della partita, infatti, era quella di Gonzalo Higuain...con la maglia del Napoli. Una svista che ha attirato la pesante ironia dei tifosi sui social, tutt’oggi risentiti con l’attaccante argentino per il suo passaggio alla Juventus nell’estate 2016.