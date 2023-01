Napoli, Carraro: «Lo scudetto farebbe piacere a tutta l’Italia»

Le parole di Franco Carraro sul Napoli: «Penso che se vincesse lo scudetto sarebbe un piacere per tutta l’Italia»

Franco Carraro, ex presidente di Coni e Figc, è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento. Di seguito le sue parole sul Napoli.

«Penso che lo scudetto al Napoli farebbe piacere all’Italia intera per quello che rappresenterebbe per la città e per il ricordo di Maradona. I napoletani hanno tutto il diritto di sognare. Aspettiamo però a dare giudizi definitivi: Juventus, Milan e Inter hanno alti e bassi e il Napoli sembra più consistente, ma aspettiamo ad allargarci. De Laurentiis dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine. Ha fatto un lavoro davvero importante, meriterebbe questa soddisfazione. La passione dei tifosi napoletani è incredibile. Il Napoli sta facendo un lavoro splendido, anche per qualità del gioco espresso. E non dimentichiamoci che è stato fin qui anche protagonista in Champions. Di sicuro fa effetto vedere Juve, Milan e Inter così staccate»