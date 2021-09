Napoli, Cassano: «Complimenti a Spalletti. Osimhen il giocatore più importante»

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione attuale in casa Napoli: ecco le sue parole

Antonio Cassano, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta streaming della Bobo TV sulla piattaforma Twitch in merito alla prestazione del Napoli contro il Cagliari, sottolineando il lavoro svolgo dal tecnico Spalletti.

«Spalletti? Faccio i miei complimenti come al solito a lui come allenatore. Con il Cagliari ha subito zero. Osimhen? L’elemento più importante della squadra».