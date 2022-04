Napoli, Castellacci: «Momento no Zielinski? Potrebbe aver subito gli effetti del Covid»

L’ex medico della Nazionale italiana Castellacci ha provato a spiegare il momento no di Zielinski con il Napoli

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha provato a dare una spiegazione al momento no di Piotr Zielinski in azzurro.

EFFETTI DEL COVID – «Potrebbe aver subito alcuni sintomi legati al Covid. Stanchezza e poca lucidità potrebbero essere così spiegate».