ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli, complimenti al gioco di Atalanta e Inter: «Bellissimo». Il messaggio dei partenopei dopo il match del Gewiss Stadium

Messaggio social del Napoli dopo Atalanta-Inter.

Il club partenopeo si complimenta con le due squadre per lo spettacolo andato in scena al Gewiss Stadium: «Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare».