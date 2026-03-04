Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Napoli News

Napoli, Anguissa verso la convocazione per il Torino: da valutare le condizioni di De Bruyne, mentre McTominay…

Published

46 minuti ago

on

By

anguissa

Napoli, passi avanti per Anguissa in vista del Torino: test decisivi per De Bruyne tra mercoledì e giovedì, più complicata per McTominay

Il Napoli prosegue la preparazione a Castelvolturno in vista della sfida di Serie A contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo. La settimana è particolarmente delicata per lo staff tecnico, che monitora da vicino le condizioni dei giocatori reduci da infortunio. Tra questi c’è André-Frank Zambo Anguissa, sempre più vicino al rientro e potenzialmente convocabile per la gara contro i granata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Restano invece da valutare le condizioni di Kevin De Bruyne, fermo dalla fine di ottobre 2025 per un infortunio al bicipite femorale rimediato contro l’Inter. Il centrocampista belga sosterrà test decisivi tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo per capire se potrà tornare a disposizione. Situazione più complessa per Scott McTominay, che continua ad avvertire fastidio al tendine e rimane quindi in forte dubbio per la partita.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli spera di recuperare almeno uno tra De Bruyne e McTominay, ma al momento l’unico rientro realmente vicino è quello di Anguissa. Le prossime ore saranno decisive per definire le scelte di formazione in vista di un match importante per la corsa degli azzurri in campionato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01 WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01
Hanno Detto2 ore ago

Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEO

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la Juventus attraversando passato, presente e prospettive future del club – VIDEO Nel...
Change privacy settings
×