Napoli, Anguissa verso la convocazione per il Torino: da valutare le condizioni di De Bruyne, mentre McTominay…

Napoli, passi avanti per Anguissa in vista del Torino: test decisivi per De Bruyne tra mercoledì e giovedì, più complicata per McTominay
Il Napoli prosegue la preparazione a Castelvolturno in vista della sfida di Serie A contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo. La settimana è particolarmente delicata per lo staff tecnico, che monitora da vicino le condizioni dei giocatori reduci da infortunio. Tra questi c’è André-Frank Zambo Anguissa, sempre più vicino al rientro e potenzialmente convocabile per la gara contro i granata.
Restano invece da valutare le condizioni di Kevin De Bruyne, fermo dalla fine di ottobre 2025 per un infortunio al bicipite femorale rimediato contro l’Inter. Il centrocampista belga sosterrà test decisivi tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo per capire se potrà tornare a disposizione. Situazione più complessa per Scott McTominay, che continua ad avvertire fastidio al tendine e rimane quindi in forte dubbio per la partita.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli spera di recuperare almeno uno tra De Bruyne e McTominay, ma al momento l’unico rientro realmente vicino è quello di Anguissa. Le prossime ore saranno decisive per definire le scelte di formazione in vista di un match importante per la corsa degli azzurri in campionato.
