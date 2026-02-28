Napoli, Conte nel pre gara: «Quello che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime partite è l’atteggiamento. Anguissa…»

Napoli, il tecnico degli azzurri Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Verona. Le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Verona e Napoli valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei partenopei, Antonio Conte , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PAROLE – «Quello che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime partite è l’atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche sfide in campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non si discutono».

ANGUISSA – «Non so quanto tempo ci metterà, ma per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione del futuro. Cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male».