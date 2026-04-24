Napoli, Conte prima della Cremonese: «Contro la Lazio 70% di possesso palla ma i ragazzi sono intelligenti e sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato»

Napoli, Antonio Conte ha parlato così prima del match contro la Cremonese – valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato questa intervista a DAZN prima del match contro la Cremonese.

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SCONFITTA CON LA LAZIO – «Ho in squadra ragazzi intelligenti, loro sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato contro la Lazio. Noi non è che non abbiamo giocato, abbiamo avuto anzi il 70% di possesso palla, ma abbiamo subito diverse ripartenze e non siamo stati bravi in zona offensiva. Ci può stare, ne abbiamo parlato. La mia squadra capisce, sa, e oggi dobbiamo riprendere il cammino. Sarà una partita scorbutica perché la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti e quindi servirà grande attenzione soprattutto nelle ripartenze».

ALISSON SANTOS TITOLARE – «Ricordiamoci che questo ragazzo non aveva giocato tantissimo nello Sporting, non era mai stato titolare in campionato, ma è un ragazzo serio, umile, vuole imparare. Ha caratteristiche importanti, sta a lui continuare a lavorare e noi dobbiamo migliorarlo giorno dopo giorno».

SISTEMA DIFENSIVO – «Rrahmani fa il centrale. A destra giocherà Olivera».